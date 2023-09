Wypadek pod Toruniem. Jechała zbyt szybko i dachowała. 22-latka trafiła do szpitala (iwo)

22-latka wypadła z drogi i dachowała. Szerzej o zdarzeniu w miejscowości Grabowiec w gminie Lubicz w tekście niżej. OSP KSRG Złotoria Zobacz galerię (3 zdjęcia)

We wtorek, 12 września br., doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Grabowiec w gminie Lubicz. Kierująca pojazdem została zabrana do szpitala.