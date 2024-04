Wypadek w Cierpicach koło Torunia. Droga w kierunku Bydgoszczy zablokowana (iwo)

We wtorek, 9 kwietnia br., krótko przed godziną 9 doszło do wypadku w Cierpicach na drodze krajowej nr 10. Pas w kierunku Bydgoszczy jest zablokowany. Utrudnienia potrwają do około południa.