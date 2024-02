Wystawa w Galerii "Artus". Na fotografiach są toruńscy studenci z całego świata

Wystawa w Toruniu: na fotografiach jest 30 studentów z 24 państw

Dla wielu z zagranicznych studentów uczących się na UMK, studia w Toruniu są pierwszymi lub kolejnymi. To te licencjackie, magisterskie, jak doktoranckie.

- To wiąże ich niejako z patronem uczelni, bo Mikołaj Kopernik wiedzę uniwersytecką zdobywał zarówno w Krakowie, ale studiował również na uniwersytetach we Włoszech. Marek Czarnecki, który sam był swego czasu studentem obcokrajowcem postanowił zaprosić do swojego studia i sportretować uczących się na UMK trzydziestu studentów obcokrajowców z dwudziestu czterech państw: Angoli, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chin, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Francji, Indii, Indonezji, Iraku, Japonii, Kazachstanu, Konga, Libanu, Mołdawii, Czarnogóry, Niemiec, Pakistanu, Rumunii, Sudanu, Turcji, Ukrainy - wyjaśniają organizatorzy wystawy "As a guest at Copernicus", czyli "W gościnie u Kopernika".