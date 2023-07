Z kamerą wśród zwierząt, czyli jak żyje się bocianom i sokołom w Toruniu?

Jeszcze kilka tygodni

Będzie można to robić jeszcze przez kilka tygodni. Co roku bowiem ze swoich letnich lęgowisk w Europie bociany białe rozpoczynają lot na południe w sierpniu i wrześniu, kierując się do Afryki. Tam spędzają zimę na sawannie od Kenii i Ugandy na północy po Kraj Przylądkowy w RPA na południu. Wiosną ptaki powracają na północ; przelatują od Sudanu po Egipt pomiędzy lutym i kwietniem. Pod koniec marca i w kwietniu powracają do Europy po trwającej około 49 dni wędrówce.