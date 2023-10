Zakończenie sezonu Pit Bike na Awix Racing Arenie w Toruniu. Mamy zdjęcia!

Na toruńskiej Awix Racing Arenie przy ul. Pera Jonssona 7, zorganizowano dzisiaj (15.10) finał Pucharu Polski Pit Bike SM. Imprezę na zakończenie sezonu poprzedziły dwa treningi, które odbywały się od piątku do soboty.

Warto wiedzieć, że Puchar Polski Pit Bike SM to seria wyścigów rozgrywana na minimotocyklach, czyli tzw. Pit Bike. Zawodnicy od ósmego roku życia stają do rywalizacji na torach asfaltowych całego kraju. Także w Toruniu. W ramach serii ustanowionych jest siedem klas w zależności od wieku i pojemności motocykli. Podczas zawodów uczestnicy odbywają kwalifikacje i dwa wyścigi. Rezultaty ustanowione w kwalifikacjach dają zawodnikowi przydział do grupy wyścigowej i oraz pozycję startową do wyścigu. Klasyfikacja generalna prowadzona jest klasami. Po każdej rundzie licencjonowany zawodnik ma dopisywaną punktację zgodnie z uzyskanym rezultatem.