Zamknięty przejazd nad autostradą. Będą wielkie problemy na drogach na wschód od Torunia

We wtorek 7 maja na trzy tygodnie zostanie zamknięty przejazd wiaduktem drogą wojewódzką nr 657 nad autostradą A1. Nie będzie więc można przedostać się tędy między Złotorią a Nową Wsią. Powodem jest zły stan wiaduktu i w efekcie jego remont.

Zobacz koniecznie: Tak strzela policja w Kujawsko-Pomorskiem

Wiadukt nad autostradą A1 na południowy wschód od Torunia, między Złotorią a Nową Wsią, którym biegnie droga wojewódzka nr 657, jest w złym stanie techniczny. Od tygodni trwały przymiarki do daty rozpoczęcia robót.

Remont wiaduktu obok Torunia: zamknięty od 7 maja

Decyzja w końcu zapadła. Remont wiaduktu znajdującego się na terenie gminy Lubicz rozpocznie się we wtorek 7 maja. Inwestycja będzie prowadzona na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadukt jest częścią infrastruktury autostrady A1, a nie drogi wojewódzkiej, która nim biegnie. SPRAWDŹ KONIECZNIE: Wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem "Jak nas poinformował wykonawca remontu wiaduktu nad autostradą w Nowej Wsi, absolutnie konieczne prace wynikające ze złego stanu technicznego obiektu muszą rozpocząć się już 7 maja od godziny 11. W związku z tą sytuacją przejazd drogą wojewódzką 657 pomiędzy Nową Wsią a Złotorią zostanie zamknięty. Jedyny możliwy objazd dla ruchu samochodowego wieść będzie przez Toruń" - czytamy. Wiadukt nad autostradą A1 między Złotorią a Nową Wsią będzie zamknięty dla ruchu kołowego i ruchu pieszych od godziny 11 we wtorek 7 maja. Jego otwarcie po remoncie jest planowane na koniec maja Grzegorz Olkowski

Zamknięcie przejazdu przez wiadukt między Nową Wsią a Złotorią oznacza komplikacje w sytuacji drogowej za wschodnią granicą Torunia. Biegnącą przez ten obiekt drogą wojewódzką nr 657 wiedzie jedna z tras ucieczki przez korkującym się w godzinach szczytu odcinkiem drogi krajowej nr 10. Rano na "dziesiątce" na kilometry rozciągnięty jest sznur samochodów zmierzających do Torunia, południu - w odwrotnym kierunku. Trzeba się liczyć z tym, że po zamknięciu przejazdu przez wiadukt między Nową Wsią a Złotorią przybędzie aut na korkującym się odcinku DK 10.

Remont wiaduktu nad A1: dłuższa droga na lekcje i na matury

Emocje budzi też termin rozpoczęcia robót - to, że będzie przeprowadzany w czasie roku szkolnego. Dzieci z Nowej Wsi będą jeździć do Szkoły Podstawowej w Złotorii specjalnie podstawianym autobusem objazdem przez... Toruń. W linii prostej mają do niej około 4 kilometry. Wspomnianym objazdem - około 16 km. Do tego dochodzi przebijanie się autobusu przez zakorkowaną drogę krajową nr 10. Rano będzie wyruszał z Nowej Wsi przez Toruń do Złotorii o godzinie 6.55. W przeciwną stronę będzie zabierał uczniów do domów o godzinie 15.30. Szczegółowe informacje o transporcie zostały podane rodzicom poprzez e-dziennik.

Jest też innym problem - we wtorek 7 maja zaczynają się egzaminy maturalne. Do Torunia będzie zmierzać na nie wielu uczniów zamieszkałych na wschód od miasta. Pierwszego dnia egzaminów większych niż zwykle problemów mieć nie będą, bo te zaczynają się o godzinie 9, a przejazd wiaduktem zostanie zamknięty dwie godziny później. Poważne utrudnienia w dotarciu do Torunia mogą pojawić się jednak w kolejne dni.

- Apelowaliśmy do GDDKiA, by przełożyć remont na wakacje. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że trzeba go wykonać natychmiast. Szukaliśmy też innego objazdu, do wiaduktu w Kopaninie, którym także prowadzi przejazd nad autostradą A1. Nie da się go jednak wytyczyć przez prywatne pola oraz przez las. Jedynym pocieszeniem jest to, że wykonawca remontu ma na jego wykonanie 45 dni, ale jest zapowiedź, że przejazd wiaduktem będzie zamknięty krócej, do 28 maja - mówi Jarosław Nadolski z Urzędu Gminy Lubicz.

Remont wiaduktu nad autostradą obok Torunia: co będzie wykonywane?

Na czym będzie polegać remont? To „wymiana dylatacji modułowych obiektu WD-139 nad Autostradą A1 oraz naprawa uszkodzeń powierzchni betonowych po przeciekach dylatacji obiektów WD-139 oraz MA-145”. Ten zakres robót wymaga całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej nr 657 relacji Złotoria – Nowa Wieś.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< "Jako Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania pragniemy wskazać, iż z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu prace, które są przedmiotem zamówienia, są niezbędne, aby korzystanie z obiektu było bezpieczne. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wielomiesięcznego zamknięcia tejże drogi w przypadku konieczności wyburzenia wiaduktu w całości, jeśli stan techniczny nie ulegnie poprawie" - czytamy w informacji firmy Freyssinet Polska, która na zlecenie GDDKiA wyremontuje wiadukt między Nową Wsią a Złotorią.

Problemy w Nowej Wsi pod Toruniem: remont wiaduktu i budowa trasy rowerowej

Jakby było mało, to utrudnienia pojawią się także na innym odcinku drogi wojewódzkiej nr 657. W związku z budową wzdłuż niej trasy rowerowej i kanalizacji deszczowej, w Nowej Wsi, na fragmencie około 2,2 kilometra, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Sterować nim będzie sygnalizacja świetlna. Utrudnienia na tym fragmencie pojawią się 8 maja.

Dodajmy, że ta inwestycja prowadzona jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich, a jej wykonawcą jest firma Strabag.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!