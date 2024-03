Zaproszony przez szkołę? Tylko z zaświadczeniem o niekaralności! Absurdalna ustawa weszła w życie

Weteran tylko po sprawdzeniu

Jeśli dowiedzie się pracodawcy (organizatorowi), że świadomie dopuścił osobę karana do dzieci, w przepisie mowa już o karze do 5 lat więzienia i 30 tys, świadczenia .

Co na to dyrektorzy szkół?

- Jak zwykle ustawy piszą ludzie, którzy nigdy chyba nie pracowali w szkole – mówi wicedyrektor jednej z włocławskich podstawówek (prosi o anonimowość). - Pomijając fakt, że na dyrektorów spadają kolejne biurokratyczne formalności, to wyobraźmy sobie, że jest okazja zaprosić do szkoły na spotkanie autorskie Olgę Tokarczuk. Czy mam jej powiedzieć, żeby wcześniej wystarała się o zaświadczenie o niekaralności? A jeśli zdarzyłaby się możliwość spotkania z Billem Gatesem? Ma przyjechać z zaświadczeniem. A co jeśli jakiś sąd w Gwinei Równikowej skazał go na zaległości podatkowe? Nie spotka się nigdy z młodzieżą w Polsce? Papieża Franciszka też mamy prosić o kwity?