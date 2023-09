Zmiany w emeryturach od września. ZUS może zawiesić wypłaty! Emerycie! Mniej dorobisz do świadczenia

Dorabianie do emerytury - progi na wcześniejszej emeryturze

Przeciętne wynagrodzenie od 1 września

Emeryci w powszechnym wieku emerytalnym - czy mogą dorabiać?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku emerytów, którzy przekroczą powszechny wiek emerytalny. Przypominamy, że dla mężczyzn jest to 65. rok życia, a dla kobiet 60. rok życia. W przypadku wszystkich tych osób dorabianie do emerytury jest dopuszczalne i to bez ograniczeń w postaci progów. Inaczej mówiąc, emeryci w wieku emerytalnym mogą osiągać dodatkowe przychody bez żadnych ograniczeń i ryzyka utraty otrzymywania świadczenia emerytalnego.

Limity dla emerytów

Wiemy, że od września kwota rozpoczynająca zmniejszenie świadczenia to 4 904,10 zł. Zmniejszanie będzie trwać aż do osiągnięcia miesięcznych zarobków wynoszących 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dorabiać można więc do kwoty 9 107,50 zł (do końca sierpnia było to 9 261,60 zł). Kolejna stawka będzie znana od 1 stycznia, gdyż określenie limitów dorabiania do rent i emerytur jest określane raz na kwartał.