Zmiany w emeryturach po waloryzacji 2024 - takie są styczniowe świadczenia! Ile będzie po marcowej waloryzacji?

Waloryzacja emerytur - czym jest?

Co do zasady waloryzacja emerytur oznacza pomnożenie aktualnie otrzymywanej kwoty świadczenia oraz jej podstawy przez wskaźnik waloryzacji. Do jego ustalenia niezbędna jest informacja o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w mijającym roku kalendarzowym powiększonym o przynajmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. To tez oznacza, że waloryzacja emerytur jest zależna od wskaźnika inflacji - im ten jest większy, tym większy jest wzrost świadczeń emerytalnych. Ile mają one wynieść w tym roku?