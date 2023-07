Znowu iskrzy między Jackiem Frątczakiem i Pawłem Przedpełskim. "Bzdury na lewo i prawo"

Poszło o biegi nominowane w meczu For Nature Solutions Apator - Wilki Krosno. Paweł Przedpełski zaliczył jeden z najlepszych meczów sezonu i zgodnie z punktacją miał prawo do startu w dodatkowym wyścigu. Tam jednak się nie znalazł, w przeciwieństwie do teoretycznie słabszego na torze Wiktora Lamparta oraz juniorów, którzy w ostatnim biegu zastąpili liderów Apatora.

Sprawą zajął się Jacek Frątczak, były menedżer Apatora, który teraz komentuje żużlowe wydarzenia w mediach. Już tytuł jego felietonu w serwisie żużlowym Interii przyciąga uwagę: "Karygodne zachowanie mechaników. Rzucili się na trenera". W treści czytamy dalej: "Niedopuszczalną sytuację zarejestrowały kamery Eleven. Przed obsadą biegami nominowanymi team mechaników Pawła Przedpełskiego o mały włos nie rzucił się na trenera Janka Ząbika za to, że ten pominął jego zawodnika."