Zobacz co się dzieje z organizmem, gdy jesz cebulę. Niektóre jej właściwości mogą zaskoczyć

Cebula nie tylko w kuchni

Cebula nana jest od stuleci. Pełni ważną rolę w wielu kuchniach świata. Jako dodatek do potraw podawana jest miedzy innymi w stanie surowym, gotowanym, smażonym. Idealnie sprawdza się jako dodatek do sałatek czy też dań głównych. Niektórzy nie wyobrażają sobie dnia bez zjedzenia cebuli, inni nie są w stanie jej zjeść. Wszystko przez specyficzny ostry smak i zapach, który wiele osób drażni. Jest wiele odmian cebuli, które uprawiane są praktycznie pod każdą szerokością geograficzną. Cebula swoja popularność zyskała nie tylko dzięki smakowi i właściwościom kulinarnym, ale również szerokiej gamie składników odżywczych, które znajdziemy w jej składzie. Dzięki temu wspomaga również leczenie.

Właściwości cebuli

Zdrowa cebula

Cebula bogata jest w zdrowe rozpuszczalne włókna zwane fruktanami, czyli błonniki prebiotyczne, które odżywiają pożyteczne bakterie w jelitach. Prowadzi to do tworzenia krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), takich jak maślan, które z kolei wpływają na prawidłowe funkcjonowanie okrężnicy. Tym samym mogą zmniejszyć stan zapalny i ryzyko raka okrężnicy.

Cebula ma wiele zalet. Jest niskokaloryczna oraz bogata w wiele witamin i minerałów. Zawiera przede wszystkim dużo witaminy C oraz witamin z grupy B. W warzywie znajdziemy również: