Żużlowcy Apatora nie dali rady w Częstochowie. Mamy zdjęcia z meczu i trybun

W niedzielny wieczór For Nature Solutions Apator uległ na wyjeździe zielona-energia.com Włókniarzowi 40:50. Dzięki dziesięciopunktowemu zwycięstwu częstochowianie wywalczyli także punkt bonusowy. Naszej drużynie nie pomogła świetna postawa Patryka Dudka i Roberta Lamberta - przeciętnie pojechał Paweł Przedpełski, a znacznie słabiej pozostali zawodnicy.Zobacz na kolejnych stronach dużo zdjęć z meczu i trybun autorstwa Marcina Orłowskiego ->>>

Marcin Orłowski