Zwłoki w Drwęcy. Czy to zaginiona Katarzyna Wojnarowska? Prokurator rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu odpowiada

Na razie pewnym jest to, że w Boże Ciało - 30 maja br. - z Drwęcy na wysokości miejscowości Elgiszewo (gmina Ciechocin w powiecie golubsko-dobrzyńskim) wyłowiono zwłoki kobiety, będące w znacznym stanie rozkładu. Natrafili na nie uczestnicy spływu kajakowego.

Czy to zwłoki Katarzyny Wojnarowskiej spod Warszawy, która pod koniec stycznia br. zaginęła w Osadzie Karbówko w Elgiszewie? Śledczy realnie biorą to pod uwagę. Oto, co przekazuje "Nowościom" prokurator Przemysław Oskroba, szef Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu.