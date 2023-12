Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Najlepsze wierszyki, teksty na Messengera, Facebooka, SMS. Wybierz i wyślij

Boże Narodzenie to czas, gdy składamy sobie życzenia. Z reguły chcemy, by naszym najbliższym wiodło się jak najlepiej. Dlatego składanie życzeń jest tak ważne nie tylko w polskiej tradycji. Ponieważ nie zawsze uda nam się złożyć życzenia świąteczne osobiście warto skorzystać z gotowych propozycji. A tych nie brakuje.

Życzenia na Boże Narodzenie 2023 - oto najlepsze wierszyki

Przesyłam życzenia i pozdrowienia

Szczęścia, radości i ciepła rodzinnego

Serniczka, makowca i karpia smacznego

Aby wszystko się układało,

a zdrówko zawsze dopisywało!

W dniu Wigilii Narodzenia

czas najlepszy na życzenia

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

gwiazdki i... karpia bez ości.

By Ci wszystko pasowało,

By kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

By wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

By smaczniejszy był opłatek.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzę Ci pełnego miłości spojrzenia

na świat i drugiego człowieka

Wtedy piękna przyszłość Cię Czeka

Wierszyki na Boże Narodzenie 2023

Z dźwiękiem dzwonków melodyjnych,

Wraz z opłatkiem wigilijnym,

W dzień Bożego Narodzenia

Ślę serdeczne Ci życzenia!

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie,

Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie.

Powspominacie dawne czasy,

popróbujecie Świąteczne frykasy.

A potem odleci i skryje Go mrok,

lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Niech te Święta, tak wspaniałe, będą całe jakby z bajek, niechaj gwiazdka z nieba leci. niech Mikołaj tuli dzieci, biały puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy gada. niech choinka pachnie pięknie, no i radość będzie wszędzie!

Szczęście nadaje sens życiu,

To magia w twym sercu zaklęta.

Nie pozwól mu zostać w ukryciu,

Podaruj je bliskim na święta!

Jak słomiana zabawka na choince

I gwiazda na niebie,

Tak niech łaska mądrości spłynie i na Ciebie.

Niech Aniołowie otulą twe serce struchlałe

i dodadzą odwagi, by żyć w pełnej chwale.

W te świąteczne dni niech radość zagości,

kiedy w twe progi zawita świta gości.

Niech ta Gwiazdka Betlejemska, która wschodzi tuż po zmroku, da Wam szczęście i pomyślność, w Święta oraz Nowym Roku.

Pięknie ubrana pachnie choinka, przy stole siedzi cała rodzinka i wszyscy razem życzymy ci szczerze radosnych Świąt w miłości i wierze.