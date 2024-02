1 marca na toruńskie ścieżki wracają rowery Torvelo. Ile będą kosztowały?

- Jazda na rowerze miejskim to moc korzyści – dla zdrowia, dla portfela, dla środowiska - zachwala Agnieszka Kobus - Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg. - Skoro coś tak prostego, jak dojazdy do pracy czy szkoły na jednośladzie, czy rowerowa wycieczka do sklepu zamiast jazdy samochodem może przynieść tak wiele dobrego, błędem byłoby z tego nie skorzystać.