12 zabytków w Toruniu odzyska blask dzięki dotacji marszałka! Kościoły, kamienice, fort "Twierdza Toruń" i inne

Marszałek województwa: "Potrzeby wciąż duże, wiec konsekwentnie wspieramy"

Jak przekazuje Izabela Wodzińska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, najwyższe przekazane w tym roku wsparcie wyniosło 300 tysięcy złotych. Wśród 197 wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

12 zabytków wsamym Toruniu - które konkretnie odzyskają blask?

-W tym roku zamierzamy odnowić elewację zachodnią naszego kościoła. Jest to kontynuacja prac konserwatorskich, które rozpoczęliśmy rok temu. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł. Wkład własny parafii to ok. 40 tys. zł. Ważne jest zabezpieczenie przed wilgocią naszej świątyni i o to pragniemy zadbać. Prace konserwatorskie wykona firma „Secco Konserwacja Zabytków” pani Anny Jaguś - przekazał już parafianom proboszcz, ks. kanonik Dariusz Żurański.