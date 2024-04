Matka, która straciła syna kontra ZUS w Toruniu. Sąd Okręgowy po stronie ubogiej seniorki! Dostała rentę rodzinną

W 2023 roku panią Annę spotkało kolejne nieszczęście - zmarł jej syn, z którym zamieszkiwała i który był dla nie podporą życiową, także finansowo. Seniorka wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu o rentę rodzinną po nim jako osoba, która straciła swojego opiekuna. Ale ZUS odmówił... Dlatego sprawa trafiła do sądu.

Pani Anna to seniorka mieszkająca w jednej z podtoruńskich gmin. Żyje bardzo skromnie: jedynym jej źródłem dochodu jest 1700 zł renty rodzinnej po zmarłym mężu. Mieszka samotnie w 2-izbowym domu, opalanym na ekogroszek. Do tego jest schorowana - leczy się od dekady, a trzy lata temu przeszła udar mózgu.

Sąd w Toruniu ustalił: syn przed śmiercią było opiekunem seniorki, także materialnie

ZUS w Toruniu renty odmawiał twierdząc, że "brak jest wystarczających okoliczności by uznać, że syn ubezpieczonej przed zgonem przyczyniał się do jej utrzymania". Dlaczego? Bo utrzymywała się ona i utrzymuje nadal z renty po zmarłym mężu (1700 zł netto).

Ostatecznie sąd doszedł w pełni do przekonania, że przed śmiercią syn opiekował się matką i przyczyniał się wymiernie do jej utrzymania.

Wyrok: ZUS w Toruniu ma wypłacać seniorce rentę. I ostre słowa w uzasadnieniu wyroku

W uzasadnieniu wyroku padły dość ostre słowa pod adresem ZUS-u. "Twierdzenia, iż ubezpieczona z uwagi na to, że jest uprawniona do renty rodzinnej (po mężu) ma źródło dochodu, była i jest sobie w stanie zapewnić niezbędne samoutrzymanie, nie mogą zostać zaakceptowane" - czytamy w nim.

- Gdyby syn nie przyczyniał się do utrzymania ubezpieczonej, ta niewątpliwie chcąc zachować stan zdrowia żyłaby w niedostatku – po opłaceniu kosztów leczenia i rachunków za eksploatację mieszkania praktycznie pozostawałaby bez środków do życia. Skazywanie zaś ubezpieczonej na wybór, czy ma zachować zdrowie, czy zużyć dostępne jej środki pieniężne na opłacenie kosztów wyżywienia i zamieszkania jest nieetyczne i niedopuszczalne - podsumowała sędzia Danuta Domańska.

WAŻNE. Z uzasadnienia wyroku: zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy emerytalnej renta się należy

"W ocenie sądu, syn bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do utrzymania ubezpieczonej, to zaś daje asumpt do zmiany zaskarżonej decyzji jako nieprawidłowej. Ubezpieczona w zakresie pokrycia elementarnych kosztów życiowych wymagała pomocy ze strony dziecka i pomoc ta była jej faktycznie udzielana. Tym samym zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 Ustawy emerytalnej jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym synu" - podał sąd uzasadniając orzeczenie.

