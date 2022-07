14. emerytura w Polsce. Znamy szczegóły wypłat! Kiedy seniorzy otrzymają "czternastkę"?

14. emerytura. Ile wyniesie minimalna wysokość świadczenia?

W projekcie wyjaśniono, że osoby uprawnione do dodatkowego świadczenia otrzymają je w kwocie najniższej emerytury, jeśli pobierana przez nich emerytura lub renta nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku otrzymywania wyższych kwot wysokość "czternastki" zostanie pomniejszona o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Emerytury będą wyższe. To już pewne. Powód nie jest oczywisty. Sprawdź ile zyskasz

Jeżeli kwota 14. emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. W projekcie zaproponowano bowiem, aby minimalna kwota "czternastki" wynosiła co najmniej 50 zł. Wyjaśniono, że dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.