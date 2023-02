15 emerytura w 2023 roku? Co ze świadczeniem dla seniorów? Chyba już wszystko jasne! Oto wypowiedź polityka PiS

Budżet państwa 2023. Waloryzacja emerytur ma osiągnąć 13,8 proc.

W przyszłym roku ma zostać zastosowana waloryzacja mieszana tzn. kwotowo-procentowa. Zyskać mają na tym według zapowiedzi rządu w szczególności seniorzy z najniższymi świadczeniami. - Najbliższa waloryzacja emerytur i rent wyniesie co najmniej 250 zł — ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Według informacji medialnych w programie PiS ma się znaleźć również zapis, że 14 emerytura będzie wypłacana już na stałe. Według wcześniejszych wypowiedzi polityków PiS świadczenie to miało mieć formę jednorazową. Tak się jednak nie stało. "Czternastkę" wypłacono w 2021 i 2022 roku.

Okazuje się, że w roku wyborczym ma być także wypłacona 15. emerytura. Według założeń będzie to świadczenie jednorazowe.

- Jeżeli będzie potrzebna 15. emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć, także w kontekście możliwości budżetowych. To są na pewno kwestie, nad którymi ja będę z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował. Szereg tych działań, o których mówimy, jest przeze mnie omawianych - mówił prezydent.