2 mln zł wydał Toruń na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na co poszły pieniądze?

Leczenie, sterylizacja, adopcje, karmienie - m.in. na to wydano prawie 2 mln zł z miejskiej kasy w 2023 roku. Wszystko w ramach realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi.

Karma Wraca Toruń 2023

Urząd Miasta Torunia opublikował właśnie szczegółowe sprawozdanie dotyczące działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt oraz opieki nad nimi. – Kluczową rolę odgrywa tu schronisko dla zwierząt przy ul. Przybyszewskiego. Co roku wyłaniamy w drodze przetargu podmiot, który zajmuje się utrzymaniem tego obiektu, opieką nad przebywającymi w nim zwierzętami, a także prowadzeniem akcji prewencyjnych i edukacyjnych – mówił Marcin Kowallek z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, który nadzoruje realizację programu . – W 2023 r. Schronisko przyjęło 1679 zwierząt. Liczba ta nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem.

Do domu tylko z czipem

Przez cały miniony rok do toruńskiego przytuliska trafiło 848 psów i 831 kotów. 40 proc. z nich to zwierzęta spoza Torunia, pochodzące z gmin, z którymi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt podpisało umowy o współpracy. Takich jest w sumie 9. To Chełmno, miasto Chełmża, gmina Chełmża, Lipno, Obrowo, Lubicz, Łysomice. Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

W 2023 roku pracownicy schroniska zaliczyli 518 interwencyjnych wyjazdów na terenie miasta - wyłapywali błąkające się, pozbawione opieki zwierzęta. Co ważne, w tym samym czasie właściciele odebrali z przytuliska 419 przywiezionych tam zwierzaków, w tym 69 kotów. Do jednych z najważniejszych zadań związanych z opieką nad bezpańskimi zwierzętami należy szukanie im domów. Tym także zajmują się pracownicy toruńskiego schroniska wykorzystując do tego celu media społecznościowe, stronę internetową, ale także liczne imprezy, które odbywają się na terenie przytuliska. Wielką popularnością cieszą się organizowane cyklicznie spacery, podczas których torunianie wyprowadzają schroniskowych podopiecznych na zewnątrz. W ubiegłym roku do adopcji poszło prawie 85 proc. wszystkich zwierząt, które przebywały w toruńskim schronisku. Wszystkie, o ile nie było medycznych przeciwskazań, zostały zaczipowane. Było to w sumie 566 kotów oraz 521 psów.

Pomoc dla kotów w środowisku

Kotami żyjącymi w środowisku na zlecenie miasta zajmują się organizacje pozarządowe - to Fundacja Kot, Fundacja Cztery Łapy oraz Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt. To one działają, by ograniczać populację środowiskowych kotów - przeprowadzają kastracje i sterylizacje. W 2023 roku tym zabiegom poddano ponad 500 zwierząt za kwotę 60 tys. zł. Kolejne ponad 22 tys. zł tym razem z Budżetu Obywatelskiego przeznaczono na dokarmianie wolno żyjących kotów - zakupiono 3 tys. puszek z mokrą karmą oraz 1000 kg karmy suchej. Miasto zainwestowało także w domki dla kotów - kupiono ich 5 za 2 tys. zł.

