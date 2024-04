Toruńskie zniżki i karty, które to umożliwiają. Do jakich programów warto dołączyć?

Karty, które dają zniżki

W dzisiejszym świecie każdy z nas szuka oszczędności tam, gdzie to możliwe. Mieszkańcy Torunia mają możliwość dołączenie do kilku programów, dzięki którym oszczędzenie jest znacznie prostsze. W mieście funkcjonują różne karty. Najpopularniejszą z nich jest karta Moja Starówk@, której główny cel to nie tylko zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w obrębie starówki oraz korzystanie z usług różnych przedsiębiorców, lecz także uzyskanie rabatów.