20 lat Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Wyjątkowa wystawa jubileuszowa

Wystawa jubileuszowa złożona z ponad 100 dzieł kilkudziesięciu artystów to kwintesencja zbiorów Muzeum, które liczą obecnie ponad 25 tysięcy obiektów. Znajdziemy tu m.in. obrazy Stanisława Frenkla, Zygmunta Turkiewicza i Marka Żuławskiego, które wyeksponowane na stałe na okazałej klatce schodowej prowadzącej do sal muzealnych. To pierwszy akord w podróży przez wyjątkowy świat sztuki.