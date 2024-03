20 lat od zaginięcia dziennikarki "Nowości" Aleksandry Walczak. Gdzie jesteś, Olu? Mamy nowe archiwalne zdjęcia

- Dziś o zaginięciu Aleksandry Walczak opowiadam często na spotkaniach autorskich, często też wracam do tych zdarzeń w moich fikcyjnych opowieściach kryminalnych. Przypominam o tej sprawie, bo nigdy nie wiadomo, kto przeczyta poświęcony temu zdarzeniu fragment powieści i co z tego wyniknie. Być może moje myślenie jest naiwne, ale wciąż wierzę, że w tej sprawie w końcu pojawi się jakiś nowy ślad, który pozwoli na wznowienie śledztwa i doprowadzenie tej sprawy do końca - mówi Robert Małecki. - Szczegóły z zaginięcia mojej redakcyjnej koleżanki miałem też okazję przedstawić w programie telewizyjny pt. „Opowiem Ci o zbrodni”. To niezwykle zagadkowa sprawa. Nie wierzę jednak w wersję, która mówi o tym, że Aleksandra Walczak rzuciła wszystko i rozpoczęła nowe życie zagranicą. W moim odczuciu, sprawa niestety ma tragiczny finał. Niemniej wciąż wierzę, że tak jak Aleksandra Walczak walczyła o prawdę, tak i my poznamy wreszcie prawdę o jej losie.