Toruń. 3 lata po śmierci Zuzi. Rodzice wciąż bez kary! Z aresztu jednak ich nie wypuszczono. Obojgu grozi dożywocie

Trzyletnia Zuzia w maju 2021 roku trafiła do szpitala, a w czerwcu - mimo wielkich wysiłków toruńskich lekarzy - zmarła. Za znęcanie się nad ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenie do śmierci przed Sądem Okręgowym w Toruniu odpowiadają jej rodzice. Kary jak dotąd im nie wymierzono. Proces Sylwii M. i Przemysława O. toczy się od lipca 2022 roku.

Prokuratura: tak pobili dziecko, że doznało obrzęku mózgu

Dziewczynka trafiła do lecznicy z mieszkania przy ul. Mostowej na starówce. To było ostatnie lokum, jakie wynajmowali jej rodzice - 25-letnia Sylwia i 35-letni Przemysław. Zuzia była jednym z trójki ich dzieci. Para często się przeprowadzała. Mężczyzna miał za sobą "odsiadkę" w więzieniu, a kobieta była w przeszłości ubezwłasnowolniana przez własną matkę.

Ta rodzina była pod opieką MOPR i w zajmował się nią sąd rodzinny

WAŻNE. Już jego sucha treść aktu oskarżenia budzi przerażenie

-Ustalono, że podejrzani w okresie co najmniej od kwietnia do dnia 28 maja 2021 roku, w dwóch wynajmowanych mieszkaniach w Toruniu, działając wspólnie i w porozumieniu, znęcali się ze szczególnym okrucieństwem fizycznie nad małoletnią córką Zuzanną, nieporadną z uwagi na wiek. Co najmniej w ciągu kilku dni przed 28 maja zadawali jej uderzenia nieustalonym przedmiotem, tępym lub tępokrawędzistym i uderzali o takie przedmioty, jak również otwartą dłonią. Chwytali też rozwartą ręką za szyję, co skutkowało zasinieniami i podbiegnięciami krwawymi oraz otarciami całego ciała - wyliczał prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.