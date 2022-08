25-latek zatrzymany pod Żninem za narkotyki i nielegalną broń. Został objęty dozorem

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 sierpnia) przed południem. Uwagę kierowcy podróżującego drogą nr W251 w rejonie Sarbinowa, zwrócił pojazd osobowy znajdujący się na poboczu. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się on z dyżurnym żnińskiej Policji.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zastali pojazd marki Renault, z widocznymi uszkodzeniami w przedniej jego części. Za kierownicą spał mężczyzna. 25-latek utrzymywał, że miał awarię koła, dlatego wjechał do przydrożnego rowu. Jednak nienaturalne zachowanie mieszkańca gminy Żnin wzbudziło podejrzenia policjantów. Przeszukali jego samochód, w rezultacie czego znaleźli worek strunowy, a w nim zawiniątka z folii aluminiowej z metaamfetaminą o łącznej wadze blisko 45 gram. Ujawnili ponadto broń palną gazową wraz z magazynkiem i nabojami, na którą wymagane jest zezwolenie. Mundurowi sprawdzili kierowcę alkomatem, który wykluczył obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast narkotester potwierdził obecność narkotyków w jego organizmie.

25-latek trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy. Pobrano także krew do badań laboratoryjnych. Następnego dnia (22 sierpnia) mieszkaniec gminy Żnin usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji, posiadania środków odurzających oraz prowadzenia pojazdu pod ich wpływem. 23 sierpnia prokurator zadecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem. Mieszkańcowi Żnina grozi teraz nawet do 8 lat pozbawienia wolności.