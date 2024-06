400 zł na dziecko. Kto może dostać takie świadczenie? Sprawdź, czy też spełniasz warunki

ZUS wypłaca świadczenie

Kiedy nie przysługuje dofinansowanie?

Aby można było skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Aby ZUS mógł przyznać dofinansowanie, dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu należy przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.