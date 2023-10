40-letni mieszkaniec Łysomic wpadł na gorącym uczynku podczas kradzieży paliwa. Nie był to jego pierwszy raz - ma 19 zarzutów

W sobotę 14.10.2023 około 2:30 policjanci z Torunia zatrzymali 40-letniego mieszkańca Łysomic, który chwilę wcześniej usiłował pokonać zabezpieczenia wlewu paliwa pojazdu - koparki znajdującej się na jednym z parkingów w centrum miasta.

- Jak się okazało, złodziej przemieszczał się alfą romeo, która była specjalnie przygotowana do tego procederu. W przestrzeni załadunkowej znajdowały się kanistry i pompy zasysające paliwo. Policjanci ustalili, że mężczyzna prowadził auto mimo cofniętych uprawnień i ciążącego na nim sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązuje do listopada 2024 roku. Jego samochód został odholowany, a on sam trafił do policyjnej celi – informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.