42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Toruń nie zapomni. Znamy program obchodów

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego: nocne spotkanie w Toruniu

- Spotkamy się przed tablicą na kościele ojców jezuitów upamiętniającą manifestacje 1 i 3 maja 1982 roku. Tradycja spotkań w tym miejscu i o tej porze wywodzi się od 2004 roku, kiedy to Społeczny Komitet "Solidarni-Toruń pamięta" ufundował ten znak pamięci - czytamy w zaproszeniu komitetu.

Obchody w Toruniu 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego rozpoczną się się w jej przeddzień - we wtorek 12 grudnia o godzinie 23.45. Ich uczestnicy spotkają się na Rynku Staromiejskim. 42 lata od wprowadzenia stanu wojennego miną dokładnie kwadrans później. Zaczął obowiązywać o północy 12/13 grudnia 1981 roku.

Pod tablicą zostaną złożone kwiaty. Dodajmy, że upamiętniono na niej manifestacje przeciw ówczesnej władzy i stanowi wojennemu, do których doszło 1 i 3 maja 1982 roku na Rynku Staromiejskim i w jego pobliżu.

W ramach obchodów 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego działacze Społecznego Komitetu "Solidarni-Toruń pamięta" rankiem 13 grudnia pojadą do Potulic. W miejscowym zakładzie karnym w grudniu 1981 roku utworzono na czas stanu wojennego jeden z 56. obozów internowania. W Potulicach znaleźli się działacze "Solidarności" i innych organizacji opozycyjnych z regionu toruńskiego i bydgoskiego. O godzinie 10 rozpocznie się uroczystość przed osłoniętą w 2015 roku tablicą znajdującą się murze zakładu karnego.

42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego: tablica na dawnej cukrowni w Toruniu

Wieczorem 13 grudnia o godzinie 16.30 na budynku dawnych Cukrowni Toruńskich przy ulicy Kraszewskiego 40 zostanie odsłonięta nowa, wykonana z brązu, tablica upamiętniająca brutalnie spacyfikowany przez ZOMO 13 grudnia 1981 roku strajk rolników.

Z kolei o godzinie 18.30 uczestnicy obchodów spotkają się przed tablicą znajdującą się na murze byłego aresztu śledczego MO przy Wałach gen. Sikorskiego 10 (obecnie do budynek Urzędu Miasta Torunia). Tu przed Sierpniem 1980 przetrzymywano działaczy opozycji demokratycznej, a na początku grudnia 1981 roku był on miejscem zatrzymania działaczy "Solidarności" przeznaczonych do internowania.