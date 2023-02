500 plus - tak stracisz świadczenie! Lepiej uważaj! Rodziny pobierające 500 plus muszą pamiętać o tym terminie w lutym! Szczegóły

500 plus. Bez wniosku nie będzie pieniędzy

Świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodzinę dochodów. Żeby dostać pieniądze na nowy okres rozliczeniowy 2023, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 r.

500 plus dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.