"Mama 4+" i 1780 od ZUS. Takie pieniądze mogą dostać też mężczyźni - tylko pod tymi warunkami!

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Na wsparcie w ramach tego programu mogą liczyć osoby, które nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, żeby wychować co najmniej czworo dzieci. Obecnie nie mają prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewnia takim osobom podstawowe środki do życia.