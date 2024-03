620 zł dodatku niezależnie od wieku. O dostępności tego świadczenia ZUS wiedzą nieliczni!

Dodatek dla sieroty zupełnej to wsparcie finansowe w wysokości 620 zł miesięcznie, które ZUS wypłaca niezależnie od wieku beneficjenta. Jest on przeznaczony dla osób, których rodzice nie żyją, a które pobierają rentę rodzinną. Jest to istotne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jednakże nie wszyscy są świadomi jego istnienia.