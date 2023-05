8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej szuka balonu z Białorusi. Obiekt zniknął z radarów w okolicy Rypina

Obiekt zniknął z radarów w nocy z piątku na sobotę w rejonie wsi Kowalki w pobliżu Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. Od tej pory trwają jego intensywne poszukiwania, które jak na razie nie przyniosły rezultatu.

- Poniedziałkowa sytuacja wygląda bardzo podobnie do tego, jak wyglądała ona w sobotę i niedzielę - cały czas trwają poszukiwania. W poniedziałek we wczesnych godzinach porannych 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w liczbie około 50 żołnierzy została skierowana w rejon działania. Nasi żołnierze działają w rejonie miejscowości Kaleje w województwie mazowieckim. Weszli oni oczywiście w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Właśnie Dowództwo Operacyjne kieruje całą operacją, podejmuje decyzje, a także wyznacza zadania na miejscu dla naszych żołnierzy. My nie możemy wchodzić w ich kompetencje, bo to oni są odpowiedzialni za całą operację - poinformował major Witold Sura, rzecznik prasowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.