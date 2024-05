Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: poniżej 100 tys. zł. Oto nowe oferty w maju

Nowe oferty tanich mieszkań od PKP w Kujawsko-Pomorskiem

Mieszkania od PKP w Kujawsko-Pomorskiem z ceną do 100 tys. zł. Oferty w maju

Mieszkania w Kujawsko-Pomorskiej z ceną powyżej 100 tys. zł

110 tys. zł - to z kolei cena mieszkania w Kotomierzu, przy ul. Długiej. To "M" dwupokojowe.

Zalety i wady kupna mieszkania od kolei. Warto to wszystko rozważyć!

Lokalizacja - to pierwsza wada. Wśród oferowanych do sprzedaży obecnie mieszkań próżno szukać tych w większych miastach Kujawsko-Pomorskiego. Nie znajdziemy tu obecnie ani lokali w Bydgoszczy czy Toruniu. Lokalizacje są w średnich miastach, np. Grudziądzy czy Nakle oraz w mniejszych miejscowościach: Chełmża, Warlubie, Terespol Pomorski i innych.

Drugi minus to standard nieruchomości. I to zarówno wystawionych na sprzedaż mieszkań, jak i często budynków, w których się one mieszczą. Czasem błagają o remont, co zresztą widać już na pierwszy rzut oka, przeglądając załączone do ofert sprzedaży zdjęcia. Sprawa kolejna to położenie samego budynku - niejednokrotnie w pobliżu dworca czy torów kolejowych. Nie każdemu, takie sąsiedztwo jest w smak.

Zainteresowanie kupnem mieszkań od PKP mimo wszystko nadal jest bardzo duże.

Ceny są po prostu wyjątkowo niskie