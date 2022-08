Adam Małysz na wakacjach. Były skoczek poleciał do Turcji. Co za wspaniałe widoki! [prywatne zdjęcia]

Bieżący rok jest wyjątkowy dla Adama Małysza - dawny idol polskich fanów skoków został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Małysz jest mocno zajęty pracą na nowym stanowisku, ale mimo to znalazł oczywiście czas na wakacje. Wraz z żoną postanowił udać się do Turcji, gdzie zastała go wspaniała pogoda i piękne widoki. Zobacz na kolejnych stronach, jak Adam Małysz spędza wakacje ->>>Czytaj również:Wspaniały dom Bartosza Zmarzlika. Tak mieszka mistrz żużla! [prywatne zdjęcia]Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]Żużlowe Monster Girls. Przepiękne hostessy zachwycają kibiców [dużo zdjęć]

