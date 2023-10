Adrian Mól walczy o poselski mandat między innymi z poparciem Mariusza Błaszczaka

Szef MON gościł w czwartek, 12 października, w Toruniu. Podkreślił, że nie od dziś zna Adriana Móla, wiceprezydenta tego miasta, który ubiega się o poselski mandat. Minister Błaszczak ocenił, że zastępca prezydenta Torunia będzie godnie reprezentował w sejmie mieszkańców tego miasta i województwa kujawsko-pomorskiego.

- Chciałbym zachęcić wyborców do tego, żeby 15 października oddali głos na kandydata do polskiego Sejmu pana Adriana Móla. Poznałem go kilkanaście lat temu, był wtedy studentem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a teraz jest wiceprezydentem Torunia. To człowiek rzetelny, pracowity, ambitny. - powiedział Mariusz Błaszczak.