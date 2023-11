Akcja kryminalnych w Toruniu. Zatrzymane dwie osoby, przejęte ponad dwa kilogramy narkotyków

Zatrzymanie dilerów narkotykowych w Toruniu

To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze ustalili też, że mężczyzna wynajmuje przypisaną do mieszkania komórkę lokatorską. - Tam znaleźli i zabezpieczyli należące do 26-latka prawie półtora kilograma amfetaminy, ponad 100 gramów MDMA i ponad 85 gramów marihuany – dodaje Dominika Bocian.