Z tasakiem napadał na sklepy w Brodnicy i kradł pieniądze! Sebastian M. aresztowany

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy prowadzi śledztwo przeciwko Sebastianowi M. z Rypina podejrzanemu o dokonanie trzech napadów rabunkowych oraz o posiadanie narkotyków. Co ustalono?

Wpadał do sklepów z nożem lub tasakiem. Przerażeni pracownicy nie bronili kas

-Każdorazowo skutecznie zastraszał pracowników użyciem posiadanych niebezpiecznych narzędzi, po czym z kas dokonywał zaboru pieniędzy w kwotach od około 190 zł do kilku tysięcy zł. Następnie uciekał- relacjonuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Intensywna praca policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy doprowadziła do ustalenia sprawcy. Okazał się nim pochodzący z Rypina Sebastian M., który wynajmował mieszkanie na terenie Brodnicy. Przeprowadzone czynności kryminalnych doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia narzędzi przestępstwa, jak i odzieży służącej do maskowania się sprawcy.