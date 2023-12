Angelika Stankiewicz - odrzuciła fortunę, żeby grać w Toruniu. Kibice zachwyceni! "Tak powstają pomniki"

Szefowie toruńskiego klubu struchleli w tym tygodniu, gdy zadzwonił agent Angeliki Stankiewicz. Oświadczył, że koszykarka żegna się z drużyną, bo dostała życiową ofertę z jednego z tureckich klubów (nieoficjalnie była mowa o zarobkach dwa razy wyższych). Miała takie prawo, bo jej kontrakt w Toruniu zawierał opcję wykupu do końca grudnia.

Sama zawodniczka szybko jest sprostowała te słowa. - Nie namyślałam się jednak długo. Wiem, jak jestem ważna dla Torunia i dla mnie ten klub także stał się bardzo ważny. Jestem wdzięczna za to, co w Toruniu dostałam, czuję się tu jak w domu. Mam zamiar walczyć o play off i mam nadzieję, że dołożę swoją cegiełkę do realizacji upragnionego celu - podkreśla Stankiewicz.

Wszyscy w klubie odetchnęli z ulgą, a kibice są zachwyceni zachowaniem swojej koszykarki. Oto kilka komentarzy z klubowego facebooka: