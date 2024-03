Apator Toruń przegrał w Zielonej Górze, ale są też dobre wieści. Zobaczcie zdjęcia z meczu!

Falubaz Zielona Góra - Apator Toruń 49:41

Falubaz Zielona Góra

Jarosław Hampel 8+1 (1,3,2,2)

Jan Kvech 8+2 (1,2,2,3)

Rasmus Jensen 9 (2,3,1,3)

Michał Curzytek 3+1 (0,1,0,2)

Przemysław Pawlicki 10 (2,3,2,3)

Krzysztof Sadurski 6+1 (1,3,1,1)

Oskar Hurysz 3 (0,0,0,3)

Jonas Kundsen 2 (0,2)

Apator Toruń

Patryk Dudek 9 (3,2,1,3)

Robert Lambert 7+1 (3,1,3)

Oskar Rumiński 0 (0,0,0,0)

Wiktor Lampart 10 (2,2,3,1,2)

Paweł Przedpełski 6 (1,1,3,1)

Krzysztof Lewandowski 6 (3,0,0,2,1)

Mateusz Affelt 3+2 (2,0,1,0,0)

W porównaniu do pierwszego meczu tych drużyn na Motoarenie (Apator wygrał 47:43) doszło do wymiany w składzie "Aniołów": nieobecnego tym razem Emila Sajfutdinowa zastąpił Patryk Dudek. Do drużyny Faubazu dołączył Jarosław Hampel, wciąż nie było kontuzjowanego Piotra Pawlickiego.