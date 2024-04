Apator Toruń - Unia Leszno. Było zimno, ale bardzo głośno. Tak kibicowaliście "Aniołom" na Motoarenie!

Tradycyjnie już Apator poprowadził Emil Sajfutdinow, który rywalom oddał tylko jeden punkt, ale bohaterów tym razem było znacznie więcej. Aż cztery wyścigu z udziałem Roberta Lamberta kończyły się zwycięstwami torunian, świetnie po kontuzji wrócił Wiktor Lampart, jak szkoda jednak, że nie było go tydzień wcześniej w Gorzowie...

Emil Sajfutdinow: - Było zimno i trudno było utrzymać prędkość motocykla. Wykonaliśmy fajną robotę i oby tak dalej. Tor był przygotowany świetnie, było mnóstwo ścieżek i możliwości do walki. Po pierwszym meczu w Gorzowie byliśmy rozczarowani i chcieliśmy się odbudować na swoim torze.

Największą niespodzianką byli jednak juniorzy. To formacja Unii była typowana do jednego z najmocniejszych w tym sezonie, tymczasem nawet brązowy medalista IMŚ juniorów 2023 Damian Ratajczak nie nie miał do powiedzenia w rywalizacji z Mateuszem Affeltem i Krzysztofem Lewandowskim. Brawo!