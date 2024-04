Zasiłek pogrzebowy 2024. To pierwsza podwyżka świadczenia od 2011 roku - czeka nas spory wzrost zasiłku pogrzebowego? redpp

Nawet 7000 złotych ma wynieść zasiłek pogrzebowy. Jest to pierwsza taka podwyżka od 2011 roku. To właśnie wtedy świadczenie zostało zamrożone na poziomie 4000 złotych. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i wiele wskazuje na to, że zyska powszechne poparcie środowiska poselskiego.