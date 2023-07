Apator Toruń zderzy się z potworem. Na zwycięstwo we Wrocławiu czekamy już dekadę

Atuty gości w tym meczu? Trudno znaleźć choć jeden. Z pewnością wysoko poprzeczkę wrocławianom postawi Emil Sajfutdinow, ale prowadzących par potrzeba trzech, a za plecami lidera "Aniołów" same zagadki. Robert Lambert w ostatnich dwóch meczach na Olimpijskim spisywał się nieźle, ale wygrał tylko trzy wyścigi. U Patryka Dudka jakby coś drgnęło w ostatnim czasie, ale jego wyjazdowa średnia w tym sezonie 1,22 i udany mecz z Unią Leszno to trochę mało, aby liczyć na cuda we Wrocławiu.

Po drugiej stronie stanie bowiem zespół, który na własnym stadionie przegrywa bardzo rzadko, a w tym sezonie nie przerywa w ogóle. Trudno w zespole gospodarzy znaleźć słabe punkty: tam trzkrotny mistrz świata Tai Woffinden pełni rolę drugiej linii, świetnie odnalazł się Piotr Pawlicki, jednym z najlepszych juniorów w PGE Ekstralidze jest Bartłomiej Kowalski.