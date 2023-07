Znowu uśmiechy na Motoarenie! Tak kibicowaliście na meczu Apator - Unia Leszno [zdjęcia]

Byliście na meczu For Nature Solutions Apator Toruń - Unia Leszno? Fani "Aniołów" długo czekali na wygraną i wreszcie się doczekali. W piątek torunianie pokonali "Byki bardzo pewnie 53:37 Mamy dla Was dużo zdjęć z trybun. Poszukajcie w naszej galerii siebie i znajomych!

Dzięki wygranej For Nature Solutions Apator odsunął od siebie groźbę degradacji i jest także bardzo blisko zakwalifikowania do play off. Emil Sajfutdinow bezbłędny, w zespole gości tylko jeden start zaliczył Adrian Miedziński. Kolejny mecz 9 lipca na wyjeździe z niepokonanym do tej pory Betardem Wrocław.