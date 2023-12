Arriva Polski Cukier Toruń szokuje ligę! Mistrz Polski na łopatkach

King Szczecin - Arriva Twarde Pierniki 70:92 (12:26, 19:16, 14:18, 25:32)

King: Mazurczak 15 (3), 6 as., Udeze 10, Żołnierewicz 8 (2), Meier 5 (1), Cutbertson 1 oraz Nowakowski 12 (2), Woodson 11 (1), Borowski 2, Łabinowicz 0.

Arriva Polski Cukier: Filipović 25 (5), Vucić 15, 16 zb., Diggs 13 (3), Tomaszewski 9 (1), Kunc 8 (2) oraz Smith 17 (3), Cel 4, Diduszko 1, Lipiński 0, Sowiński 0.

Torunianie zaczęli ten mecz fenomenalnie. Było 3:13 po trójkach Treya Diggsa, Gorana Filipovicia i Aljaza Kunca. Gdy w kolejnej akcji Mate Vucić łatwo ograł pod koszem Żołnierewicza trener Arkadiusz Miłoszewski poprosił o przerwę. Nic nie pomogło, a przewaga wkrótce wynosiła 18 punktów!

King wyraźnie potrzebował czasu, aby odreagować na parkiecie nieudaną wyprawę do Włoch w Lidze Mistrzów, gdzie dość pechowo pożegnali się z rozgrywkach. Mistrzowie Polski w 1. kwarcie mieli 30 procent z gry i 6 strat. W 2. kwarcie wydawało się, że King znajdzie swój rytm i pokaże sportową klasę. Bez odpoczywającego Filipovicia torunianie popełniali proste straty, a przewaga szybko stopniała do 10 punktów. Tym razem to Srdjanowi Suboticiowi przestała się podobać gra jego zespołu i zaprosił go na naradę. Kingowi odpowiedział Filipović, który rozegrał znakomitą połowę - 17 punktów, 2 asysty i tylko 1 strata.