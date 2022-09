Bednarczyk: - Chwała pokonanym, wstydu nie było (komentarz)

Z drugiej jednak strony kto mógł przypuszczać, że Mateusz Affelt dwukrotnie pokona na Motoarenie Mateusza Cierniaka? Ten junior to chyba największy pozytyw tych półfinałów. Jest cień nadziei, że po wielu latach posuchy coś drgnęło w szkoleniu w toruńskim klubie. Oby Affelt systematycznie robił postępy, bo wychowanek jest nam po prostu niezbędny. Nie można go, oczywiście, zagłaskać, ale i sam zawodnik nie sprawia wrażenia takiego, któremu szybko uderzy do głowy, więc może pociecha z niego będzie spora.

Teraz przed Apatorem walka o brązowy medal. W rywalizacji z Włókniarzem Częstochowa nikt nam nie daje większych szans, ale może to i lepiej. Przed półfinałem z Motorem też nam nie dawali, a stracha lublinianom torunianie napędzili sporego. Włókniarz przegrał rywalizację ze Stalą Gorzów, co niektórzy uznali za sensację. Tak bym jednak do tego nie podchodził. Stal to bowiem bardzo silny zespół, którego przed sezonem wskazywałem jako głównego kandydata do zdobycia złotego medalu. Wprawdzie myślałem, że bardziej „wystrzeli” Oskar Paluch, ale i bez tego to arcysilna ekipa. A Włókniarz? Na pewno jest rozbity psychicznie. Po wcześniejszych meczach niektórzy jego akcje stawiali wyżej niż Motoru. A tu taka klapa, i to przed swoimi kibicami. Nie wiem, czy częstochowianie znajdą motywację do skutecznej walki o „tylko” brąz. I w tym widzę szansę dla Apatora.