Bednarczyk: Toruń miastem słabego sportu [KOMENTARZ]

Od dłuższego czasu mamy lata chude. Żużlowcy ostatni medal mistrzostw Polski zdobyli w 2016 roku. Koszykarze trochę później - w 2019. Za to koszykarki na podium nie stoją już od ośmiu lat. Od 2019 roku zacięli się futsaliści, ale to i tak nic w porównaniu z hokeistami, którzy ostatni raz mieli okazję do świętowania zdobycia medalu w zeszłym wieku (1996) czy tenisistami stołowymi, którzy okazji do świętowania nie mieli nigdy.