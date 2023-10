Będzie nowy, niższy wiek emerytalny w 2024? Jaki dokładnie? Znamy ustalenia

Jaki jest teraz wiek emerytalny

Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi

60 lat dla kobiet

i 65 lat dla mężczyzn

Jednak już od pewnego czasu prowadzone były prace nad jego obniżeniem, aby dostosować go do aktualnych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. To sprawiło, że wiele osób zastanawiało się, kiedy i jakie zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone.