Będziesz dostawać wyższe świadczenia! Już teraz zacznij planować swój budżet! Co obejmą wyższe kwoty?

Wraz z początkiem roku kalendarzowego rośnie płaca minimalna. Wzrostem zostaną objęte jednak niektóre świadczenia i dodatki. Od 1 stycznia 2024 roku wzrosną m.in. świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek chorobowy. Co dokładnie obejmą podwyżki? Kto na tym skorzysta?

Wzrost świadczeń pielęgnacyjnych

Już od 1 stycznia 2024 drastycznie wzrośnie wysokość płacy minimalnej. W parze z tym można mówić również o zmianach wysokości rozmaitych świadczeń pielęgnacyjnych, m.in. tym, które przysługują osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością do 18 roku życia - ewentualnie do 25 roku życia, jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę.

Świadczenia rodzinne - nowe przepisy

Na bazie ustawy z 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym doszło do nowelizacji zasiłku pielęgnacyjnego, a także do wprowadzenia nowego świadczenia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim jednak nowa ustawa zmienia warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Już od początku 2024 roku będzie ono przysługiwać rodzinom, a także innym osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi do 18 lub 25 roku życia - w zależności od tego, czy dziecko będzie pobierać naukę.

Świadczenie pielęgnacyjne a emerytura i renta

Kluczowa zmiana obowiązuje jednak w odniesieniu do opiekunów pobierających jednocześnie świadczenia emerytalno-rentowe. Teraz otrzymywanie tego świadczenia nie będzie w żadnym stopniu wpływać na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Taka zmiana ma w istotny sposób poprawiać sytuację domowych budżetów Polaków.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Z zasady świadczenie pielęgnacyjne obejmuje osoby posiadająe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź też mające orzeczenie o niepełnosprawności wskazujące na konieczność sprawowania długotrwałej lub stałej opieki. Dotyczy to również ewentualnej konieczności otrzymania pomocy ze strony innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji w stopniu znacznym, a także konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, a także edukowania dziecka.

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie zmiana pozwalająca na ubieganie się o świadczenia pielęgnacyjne w przypadku: Rodzin zastępczych;

Osób prowadzących rodzinne domy dziecka;

Dyrektorów placówek pieczy zastępczej, w który opieka jest sprawowana nad osobami z niepełnosprawnością.

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne - o ile wzrośnie?

Istotne jest również to, że będzie obowiązywać wyższa kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z przyjętymi postulatami opiekunów osób z niepełnosprawnościami, przy opiece nad kilkoma dziećmi z niepełnosprawnościami wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ma być podwyższona o 100% na drugie i każdego kolejne dziecko niepełnosprawne. W 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne na miesiąc wynosi 2458 zł. Już od 1 stycznia 2024 roku kwota ta ma wzrosnąć o 530 złotych do kwoty 2988 złotych miesięcznie.

Czym jest zasiłek chorobowy?

Jest to świadczenie przyznawane osobom ubezpieczonym w ZUS w ramach ubezpieczenia chorobowego. Jeśli w wyniku choroby lub też wypadku stajemy się czasowo niezdolni do pracy, mamy prawo do zasiłku chorobowego. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrośnie wysokość tego zasiłku.

Zasiłek chorobowy 2024 - ile wyniesie?

Wysokość zasiłku jest zależna od aktualnej kwoty wynagrodzenia minimalnego. Dlatego też wraz ze wzrostem wysokości minimalnej płacy od 1 stycznia 2024 roku również i zasiłek ulegnie podwyższeniu. Od 1 stycznia minimalna płaca wynosić będzie 4242 zł brutto, a od lipca 2024 roku 4300 zł brutto.

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego będzie pomniejszona o stopę procentową składek na ZUS tylko w części finansowanej ze środków pracownika. Będzie ona wynosić 3660,42 zł od stycznia do końca czerwca. Z kolei od lipca 2024 do grudnia będzie wynosić 3710,47 zł.

Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy jest zależny od zarobków. Wynosi on 80 procent podstawowego wymiaru wynagrodzenia - taka kwota przysługuje nawet podczas hospitalizacji. Są jednak sytuacje, w których przysługuje 100 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dotyczy to sytuacja, jeśli niezdolność do pracy wyniknęła z:

Bycia w ciąży;

Wypadku, który zdążył się w drodze do lub z pracy;

Poddania się badaniom lekarskim niezbędnym w przypadku kandydatów na dawców komórek, tkanek bądź też narządów - dotyczy to również zabiegu pobrania komórek, tkanek lub narządów.

Zasiłek chorobowy pobiera się przez 182 dni (maksymalnie) w przypadku typowej choroby. W przypadku zachorowania na gruźlicę lub też podczas ciąży może to trwać nawet 270 dni.

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego?

Prawo do tego zasiłku przysługuje pracownikowi po upływie okresu wyczekiwania. W zależności od charakteru ubezpieczenia jest to zróżnicowane. Obowiązkowe ubezpieczenie sprawia, że już po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego nabywamy prawo do zasiłku. Dobrowolne ubezpieczenie sprawia, że prawo do otrzymywania zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Wzrosną inne świadczenia

Wzrost od 1 stycznia 2024 roku zanotują również inne świadczenia. Opisujemy je w galerii: