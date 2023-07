Bieg z przeszkodami dla najmłodszych. Survival Race Kids w Toruniu!

Survival Race Kids - dla kogo?

Wydarzenie to jest organizowane w wielu miastach w całej Polsce. W niedzielę 9 lipca miejscem zmagań był Toruń. Jest to pełna wyzwań i emocji zabawa dla dzieci nie tylko tych starszych, ale i zupełnie małych. Dlaczego? W zabawie i wyzwaniach mogą brać udział dzieci od 3 do 13 lat. Dlatego też specjalnie dla nich trudność zawodów jest podzielona na trzy poziomy, każdy dopasowany do wieku uczestników.