Bijatyka kiboli Elany i Lechii przerwała galę MMA w Gdańsku. Zobaczcie film!

Gala MMA. Kibole Elany starli się z kibolami Lechii

Niespełna dwa lata temu doszło do bójki pomiędzy kibolami Lechii i Elany na obwodnicy trójmiejskiej. Gdańszczanie zaatakowali torunian, którzy wracali z gali walk na gołe pięści (w obu grupach było po około 60 osób), po czym ci przeprowadzili "kontrę" przy użyciu maczet, pałek i noży. Kibole zespołu z Trójmiasta zaczęli uciekać, a ci, którym się to nie udało, zostali dotkliwie pobici i pocięci. Żaden z rannych jednak nie zgłosił sprawy na policję. Cała zadyma trwała kilkadziesiąt sekund.

Krwawy sport kiboli Elany: walki MMA i ustawki z maczetami. Co na to policja?

Wiadomo było, że kibole Lechii tak tej sprawy nie zostawią. Okazja do "rewanżu" przytrafiła się w minioną sobotę. Na gali MMA w Ergo Arenie miał wystąpić Denis z bojówki Elany. Gdańszczanie wiedzieli, że przyjadą go wspierać koledzy z Torunia. I wykorzystali okazję do zaatakowania Elanowców na trybunach.